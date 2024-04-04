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Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні
Повітряні сили відмовилися називати дату появи літаків в Україні
фото ілюстративне

Зараз дві групи в Данії та США проходять навчання на F-16

Наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на F-16. Проте дату появи винищувачів в Україні озвучувати не варто. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлашв ефірі «Радіо Свобод».

«Зараз дві групи в Данії та США проходять опанування безпосередньо F-16. Відточують свою майстерність та практику. Наліт необхідних годин на цих літаках. Звичайно, що це зараз один із завершальних етапів. Коли саме відбудеться передача та коли саме ми побачимо F-16 в небі, ну, напевно не варто розголошувати, щоб для противника це була певна несподіванка», – зазначив він.

При цьому Євлаш відмовився називати дату появи літаків в Україні. «Не варто розголошувати, аби противнику була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям, оскільки всі дуже чекають», – додав речник.

За його словами, F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби.

Раніше Євлаш повідомив, що українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках.

Також повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

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Теги: винищувач

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