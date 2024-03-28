Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх

Диктатор погрожує знищувати аеродроми, які він за два роки повномасштабної війни в Україні чомусь так і не знищив

Російський диктатор Володимир Путін, який тримає світ у постійній напрузі через погрози застосувати ядерну зброю, насправді сам дуже її боїться. У нього викликає великий страх те, що винищувачі, які збираються передати Україні союзники, можуть нести ядерку. Про це Путін заявив, спілкуючись із військовими під час робочої поїздки до Тверської області, пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, якщо передані Україні американські винищувачі F-16 для участі у війні злітатимуть із аеродромів третіх країн, ці аеродроми стануть законною ціллю для російських військових. При цьому Путін нагадав, що F-16 може нести на борту ядерну зброю. «І це теж ми маємо враховувати», – заявив диктатор.

Нагадаємо, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків. Він уточнив, що через постійні російські обстріли Україна навряд чи може собі дозволити побудувати з нуля інфраструктуру під літаки F-16, але наразі триває підготовка і адаптація наших летовищ до прийому літаків.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.