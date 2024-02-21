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Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, коли перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16
Перша група пілотів розпочала підготовку в середині жовтня минулого року
фото з відкритих джерел

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень

Перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона. 

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми.

Минулого літа коаліція країн на чолі з Данією почала тренувати українських пілотів на літаках США. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов’язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.

Зазначимо, українські пілоти навчаються на F-16 у небі. Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів, що для навчання на літаках F-16 Україна в першу чергу відбирала пілотів, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що назвати точні терміни надання Україні винищувачів F-16 неможливо. Він зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в той момент, коли цей механізм нададуть Україні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України отримають перші сучасні винищувачі F-16 влітку 2024 року, імовірно – у червні.

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Теги: F-16 Пентагон США навчання пілот

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