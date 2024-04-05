Чехія запропонувала Україні готувати пілотів винищувачів F-16

Міністр оборони Яна Чорнохова: Чехія пропонує Україні навчання пілотів F-16

Чехія пропонує Україні навчання пілотів винищувачів F-16. Про це заявила чеський міністр оборони Яна Чорнохова під час відвідин Авіаційного навчального центру (CLV) держкомпанії LOM у Пардубиці. Про це пише ct24.

Центр тактичного моделювання в основному займається підготовкою словацьких пілотів, які відпрацьовують, як поводитись у повітряному бою або як завдавати ударів по наземних цілях. Дев'ять кабін можуть моделювати роботу чотирьох типів літаків, зокрема американських F-16, на які розраховує Україна.

«Українська сторона знає, що така можливість існує у цьому навчальному центрі. Від імені нашого центру можу сказати, що ми були б раді», – сказала Чорнохова, говорячи про можливе навчання українських пілотів.

Державне підприємство LOM також хоче створити в Пардубіце робочі місця для підготовки пілотів для нової версії літака L39 NG. «Ми хотіли б розробити цю систему навчання таким чином, щоб вона стала проміжним етапом у підготовці пілотів до літаків F-35», – пояснив заступник директора CLV з наземної підготовки Ярослав Шефль.

Нагадаємо, учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів. Про це пише італійське видання Corriere della Sera. Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тис. снарядів: 500 тис. для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тис. для 122 мм. Проте чеські урядовці знайшли ще 200 тис. снарядів.

Крім того, за інформацією Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як повідомлялося раніше, а вже у квітні.

Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.





