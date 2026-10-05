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Новий антирекорд. Частка тривог у робочий час торговельних центрів зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий антирекорд. Частка тривог у робочий час торговельних центрів зросла
Великі міжнародні мережі переважно закривають свої магазини незалежно від рівня загрози
фото з відкритих джерел

Для зменшення впливу повітряних тривог на бізнес із 8 вересня в Україні почали диференціювати їх за рівнем загрози

Частка часу, коли торговельні центри у вересні 2026 року були змушені призупиняти роботу через повітряні тривоги, зросла до 30,8%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську раду торгових центрів (УРТЦ).

Для порівняння, торік цей показник становив 14,1%, а в серпні 2026 року – 22%. За місяць зросли всі показники, які відстежує УРТЦ: кількість повітряних тривог, їхня кількість у робочі години ТЦ, а також загальна тривалість тривог і їхня тривалість у робочий час.

Найбільша частка повітряних тривог у робочий час торговельних центрів – з 10:00 до 21:00 – у вересні була зафіксована в Донецькій області (92,2%). До п’ятірки також увійшли Запорізька (76,1%), Сумська (73,4%), Чернігівська (69,1%) та Харківська (58%) області.

В цій п'ятірці частка повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ зросла в середньому на 7%. Водночас у Черкаській, Кіровоградській та Житомирській областях показник збільшився у кілька разів і також досяг високого рівня. У Києві він зріс із 11,6% у серпні до 32,7% у вересні. З огляду на кількість ТЦ у столиці та представленість у них великих орендарів це стало значним викликом для галузі.

Новий антирекорд. Частка тривог у робочий час торговельних центрів зросла фото 1

Для зменшення впливу повітряних тривог на бізнес із 8 вересня в Україні почали диференціювати їх за рівнем загрози – на жовті та червоні. У вересні тривоги жовтого рівня становили 60,9% загальної тривалості, а червоного – 39,1%. За жовтого рівня загрози торговельні центри можуть продовжувати роботу за визначених умов. Водночас великі міжнародні мережі переважно закривають свої магазини незалежно від рівня загрози, тому жовті тривоги також негативно позначаються на роботі ТЦ.

З початку повномасштабного вторгнення торговельні центри в середньому по Україні вимушено простоювали через повітряні тривоги 176,5 робочого дня. У вересні 2026 року цей показник становив 9,6 робочого дня.

Нагадаємо, за оцінками міністра економіки України Олександра Кравченка, ракетні тривоги обходяться країні в $45 млн доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств.

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Теги: війна тривога

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