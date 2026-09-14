Фонд «Східна Європа» створив посаду для Федорова і забронював його без конкурсу

Президент фонду заявив, що особисто запропонував ексміністру роботу після відставки уряду

Фонд «Східна Європа» створив штатну посаду радника президента зі стратегічних питань для колишнього міністра оборони Михайла Федорова та працевлаштував його без конкурсного відбору. Після цього фонд забронював ексміністра від мобілізації. Про це президент фонду Віктор Лях заявив під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка розглядає обставини працевлаштування та бронювання Федорова, пише «Главком».

За словами Ляха, він особисто запропонував Федорову роботу після відставки уряду 14 липня. Трудовий договір підписали 17 липня, а вже наступного дня ексміністр почав виконувати обов'язки радника президента фонду.

Лях погодився з формулюванням народного депутата Олексія Гончаренка, що штатну посаду створили саме для Федорова, враховуючи його досвід та попередню співпрацю. Конкурсний відбір на посаду не проводили.

Президент фонду також підтвердив, що Федоров є єдиним колишнім посадовцем Міністерства цифрової трансформації або Міністерства оборони серед працівників та заброньованих фондом осіб. Обставини його працевлаштування і бронювання зараз вивчає парламентська ТСК.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Михайло Федоров має чинне бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що бронювання почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року.

Після звільнення з посади міністра оборони Федоров також розпочав роботу над власною defense tech-компанією. 1 вересня ексміністр повідомив, що першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. Компанія має працювати над проєктами, покликаними посилити Україну, однак подробиць щодо її структури та майбутніх розробок Федоров поки не розкривав.

Крім того, раніше Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. При цьому ексміністр наголосив, що продовжить жити та працювати в Україні.