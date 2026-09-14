Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Фонд «Східна Європа» створив посаду для Федорова і забронював його без конкурсу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Фонд «Східна Європа» створив посаду для Федорова і забронював його без конкурсу
Фонд «Східна Європа» створив штатну посаду радника президента зі стратегічних питань заради Федорова
фото: РБК-Україна

Президент фонду заявив, що особисто запропонував ексміністру роботу після відставки уряду

Фонд «Східна Європа» створив штатну посаду радника президента зі стратегічних питань для колишнього міністра оборони Михайла Федорова та працевлаштував його без конкурсного відбору. Після цього фонд забронював ексміністра від мобілізації. Про це президент фонду Віктор Лях заявив під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка розглядає обставини працевлаштування та бронювання Федорова, пише «Главком».

За словами Ляха, він особисто запропонував Федорову роботу після відставки уряду 14 липня. Трудовий договір підписали 17 липня, а вже наступного дня ексміністр почав виконувати обов'язки радника президента фонду.

Лях погодився з формулюванням народного депутата Олексія Гончаренка, що штатну посаду створили саме для Федорова, враховуючи його досвід та попередню співпрацю. Конкурсний відбір на посаду не проводили.

Президент фонду також підтвердив, що Федоров є єдиним колишнім посадовцем Міністерства цифрової трансформації або Міністерства оборони серед працівників та заброньованих фондом осіб. Обставини його працевлаштування і бронювання зараз вивчає парламентська ТСК.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Михайло Федоров має чинне бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що бронювання почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року. 

Після звільнення з посади міністра оборони Федоров також розпочав роботу над власною defense tech-компанією. 1 вересня ексміністр повідомив, що першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. Компанія має працювати над проєктами, покликаними посилити Україну, однак подробиць щодо її структури та майбутніх розробок Федоров поки не розкривав.

Крім того, раніше Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. При цьому ексміністр наголосив, що продовжить жити та працювати в Україні.

Читайте також:

Теги: Міноборони війна бронювання від мобілізації Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

75% великих підприємств відзначили нестачу кадрів
Названо сфери з критичним дефіцитом працівників: де гарантовано знайти роботу
19 серпня, 12:48
Один із найважливіших об'єктів, уражених під час цієї серії атак, – Луганська ТЕС
Україна відповіла на удари РФ по Херсону: Сили безпілотних систем влаштували окупантам блекаут (відео)
28 серпня, 15:17
На місці удару працюють бригади медиків та інші екстрені служби
На Харківщині завершено рятувальні роботи після атаки РФ: загинуло 10 людей
18 серпня, 13:20
Залужний пояснив, як Україна може перехопити ініціативу у Росії
Як перемогти Росію? Залужний назвав єдину стратегію, як обхитрити Путіна
25 серпня, 12:25
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2026 року
27 серпня, 09:23
У ніч на 5 вересня Росія запустила по Україні 167 ударних безпілотників, близько половини з яких були реактивними
Путін заявив Віткоффу, що РФ не била по Києву після опівночі
5 вересня, 20:47
Триває 1657-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
7 вересня, 08:22
Ексгенпрокурор перебуває під санкціями США, Великої Британії та України
Колишній генпрокурор Грузії створив у РФ підрозділ для війни проти України
8 вересня, 09:41
Андрію Кравчишину назавжди 34 роки
Морпіх захищав Україну з перших днів війни. Згадаймо Андрія Кравчишина
Сьогодні, 09:00

Події в Україні

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Пішла з життя легендарна актриса Галина Яблонська
Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Зеленський розповів, коли Рада розгляне звільнення Руслана Кравченка
Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026
Підозра директору НАБУ, відсторонення генпрокурора та удар по Прилуках: Головне за 14 вересня 2026
Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Руслан Кравченко оприлюднив матеріали про діяльність НАБУ та САП
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua