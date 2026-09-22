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Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним
Питання участі Путіна в саміті наразі залишається відкритим
фото: AP

Президент США водночас не впевнений, що російський лідер відвідає грудневий саміт G20 у Маямі

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість нової особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку, повідомляє «Главком».

Трамп припустив, що вони з Путіним можуть знову зустрітися особисто. Водночас американський президент не висловив упевненості, що російський лідер приїде на саміт «Групи двадцяти», який має відбутися в Маямі у грудні 2026 року.

Питання участі Путіна в саміті наразі залишається відкритим. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що в Москві ще не ухвалили рішення щодо поїздки російського президента до Маямі.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо російський лідер там буде. За словами Зеленського, сторони мають зустрітися, поговорити та ухвалити конкретні рішення.

Саміт G20 запланований на грудень 2026 року в Маямі. США цього року головують у «Групі двадцяти».

До слова, остання особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася 15 серпня 2025 року в Анкориджі, на Алясці.

Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Дональд Трамп переговори путін війна

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