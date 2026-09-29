Представник Путіна провів переговори у Вашингтоні про завершення війни – Reuters

Дмитрієв останніми місяцями бере участь у контактах між Москвою та Вашингтоном

Сторони також обговорили можливі енергетичні угоди між США та Росією після завершення війни

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні новий раунд переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Зустріч відбулася 28 вересня. Про це повідомив журналіст Reuters Стів Холленд із посиланням на американського чиновника, пише «Главком».

За його словами, переговори були «конструктивними». Підкреслюється, що під час зустрічі обговорювали не лише питання завершення війни в Україні, а й можливі економічні домовленості між США та Росією у сфері енергетики. Йдеться про потенційні угоди, які могли б реалізовуватися після завершення війни. Водночас конкретних домовленостей за підсумками переговорів сторони публічно не оголосили.

фото: скриншот допису американського журналіста

Дмитрієв останніми місяцями бере участь у контактах між Москвою та Вашингтоном. 23 вересня Reuters повідомляв, що він вирушив до США для зустрічей із представниками адміністрації Трампа, зокрема зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Метою візиту називали продовження російсько-американського діалогу та мирних зусиль щодо України.

Серед тем попередніх переговорів були економічна співпраця між Росією та США, енергетика та можливе політичне врегулювання війни в Україні.

Окремо питання обмеженого припинення вогню вже обговорювали американські та російські представники. Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Україна та Росія висловлювали зацікавленість у домовленостях щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та гарантування безпеки зернових перевезень.

При цьому публічних повідомлень про досягнення повноцінної угоди щодо припинення війни за підсумками останніх контактів Дмитрієва з американською стороною немає.

Нагадаємо, що Росія продовжить війну проти України доти, доки не вважатиме свої національні інтереси повністю забезпеченими. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на тлі заяв Москви про нібито готовність до мирних переговорів