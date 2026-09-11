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В Україні оновлено правила проведення масових заходів під час тривог

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні оновлено правила проведення масових заходів під час тривог
При «жовтому» рівні загрози можна продовжувати захід, при «червоному» діють суворіші правила
фото з відкритих джерел

У разі оголошення «жовтого» рівня загрози дозволяється продовжувати заходи, якщо є доступне укриття 

Міністерство культури затвердило нові рекомендації для організаторів масових культурних та розважальних подій під час повітряних загроз. Про це пише «Главком».

Згідно з рішенням, у разі оголошення «жовтого» рівня загрози захід дозволяється продовжувати за умови наявності доступного укриття, яке може вмістити всіх відвідувачів, учасників та персонал.

Організатори зобов'язані заздалегідь проінформувати гостей про розташування найближчого сховища, проте самі відвідувачі мають право самостійно вирішувати, чи залишатися на події, чи перейти в безпечне місце.

У разі встановлення «червоного» рівня небезпеки діє суворіший порядок: заходи заборонено розпочинати взагалі, а якщо подія вже триває, її зобов'язані негайно припинити та організувати перехід людей до укриття. Для фестивалів, концертів та ярмарків просто неба діють додаткові вимоги, що зобов'язують оцінювати відстань до сховищ та їхню місткість.

Якщо організувати швидкий та безперешкодний доступ усіх учасників до укриття без ризику тисняви неможливо, проводити такі заходи просто неба під час «жовтого» рівня не рекомендують.

Раніше освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що вимоги роботодавців приходити на роботу попри повітряну тривогу є неприпустимими, оскільки можуть створювати загрозу життю та здоров’ю працівників. 

За словами Лещик, їй стало відомо про випадки, коли педагогів зобов’язують бути в закладі освіти на початку робочого дня незалежно від того, чи триває повітряна тривога. Такі вимоги пояснюють необхідністю одразу розпочати роботу після завершення тривоги.

До слова, комунальне підприємство «Фармація» у столиці змінило порядок роботи своїх аптечних закладів залежно від безпекової ситуації. Відтепер режим роботи аптек напряму залежатиме від встановленого рівня загрози. 

Відповідне рішення ухвалено на виконання постанови Кабінету Міністрів України та рішення Ради оборони міста Києва.

Теги: Мінкульт укриття тривога Міністерство культури

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