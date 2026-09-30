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Скільки Україні коштує година повітряної тривоги? Відповідь Мінекономіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки Україні коштує година повітряної тривоги? Відповідь Мінекономіки
Олександр Кравченко повідомив, скільки ракетні тривоги коштують країні
фото: Київська школа економіки

Кравченко наголосив, що російські атаки змушують значну частину економіки неодноразово зупинятися

За оцінками міністра економіки України Олександра Кравченка, ракетні тривоги обходяться країні в $45 млн доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Росія дедалі частіше націлює свої удари на інфраструктуру, що є основою української економіки, атакуючи промислові об’єкти, склади, логістичні центри та центри обробки даних. Кравченко назвав це спробою «знищити практично всю економіку».

«Чого ми не передбачили до кінця, так це того, як швидко Росія розробить ці безпілотники з реактивним двигуном і використовуватиме їх для атак на все підряд», – сказав міністр.

Кравченко наголосив, що російські атаки змушують значну частину економіки неодноразово зупинятися, оскільки працівників відправляють до бомбосховищ, а сирени звучать до 10 год. на день.

Щоб пом’якшити економічні наслідки, уряд нещодавно запровадив нову дворівневу систему оповіщення, покликану забезпечити безперебійну роботу підприємств під час тривалих повітряних тривог. За словами Кравченка, понад половина підприємств продовжувала працювати під час жовтого рівня тривоги. Однак «жовта» тривога не є гарантією безпеки.

Кравченко додав, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько $10 млрд, серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та, нещодавно, центри обробки даних. Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту країни.

За словами Кравченка, Київ зараз прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема, можливо, шляхом дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік.

Нагадаємо, що Росія розгортає проти Києва кампанію, яка поєднує масовані удари, диверсії та спроби політичної дестабілізації. Українські посадовці очікують, що вона посилюватиметься ще до зими, а її пік може припасти на листопад.

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Теги: Олександр Кравченко Мінекономіки тривога війна

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