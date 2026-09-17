Генерал США назвав середню тривалість життя російського новобранця на фронті

Генерал США Ден Кейн заявив, що російський новобранець живе на фронті до 30 хвилин

На окремих ділянках фронту цей показник становить лише 20–30 хвилин, а однією з причин американський генерал назвав українські дрони

На окремих ділянках фронту середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою становить лише 20–30 хвилин. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час конференції Air, Space & Cyber Conference, повідомляє «Главком».

Американський генерал пов'язав такі втрати російських військ із розвитком та швидким масштабуванням сучасних технологій на полі бою.

«Замисліться над цим. Ось що відбувається, коли дешеві високоточні засоби швидко впроваджуються, адаптуються та масштабуються на полі бою», – заявив Кейн.

Окрему увагу генерал звернув на використання Україною безпілотників із технологіями штучного інтелекту та комп'ютерного зору. Такі системи здатні виявляти та уражати цілі навіть за умов відсутності GPS-навігації.

За словами Кейна, масове застосування відносно дешевих високоточних засобів демонструє, наскільки швидко нові технології змінюють характер бойових дій. Важливу роль при цьому відіграє здатність оперативно вдосконалювати вже наявні рішення відповідно до ситуації на фронті та масштабувати їх застосування.

Нагадаємо, The New York Times також писало, що більшість новобранців армії РФ після виходу на бойові позиції живуть лише 20–35 хвилин, а темпи вербування контрактників цього року скоротилися приблизно на 30%.

До слова, ще раніше «Главком» повідомляв, що по всій Росії, і особливо в Москві, скорочується кількість охочих підписувати контракт із міноборони РФ – через це Кремль дедалі частіше шукає новобранців у віддалених регіонах.