Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 29 травня

Зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Такі дані надають обласні військові адміністрації.

Київська область

Ніч пройшла спокійно, декілька сигналів повітряної тривоги. Ввечері 28 травня спрацювала ППО у Бучанському районі. Жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється.

Дніпропетровщина

Ніч і ранок спокійні. Напередодні увечері – ракетні удари по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.

Харківщина

У місті ніч – відносно спокійно. Протягом доби постраждалих немає.

По області протягом доби обстрілювали Ізюмьский район (Балаклію та Савинці), троє людей поранено, у місті Золочів – дві особи постраждали, у Чугуївському районі село Коробочкине – одна.

Увечері біля Барвінкового (Ізюмський район) загинула від обстрілів жінка, 60 років.

Луганщина

Бойові дії у Сєвєродонецьку, росіяни намагались узяти місто до Дня Сєвєродонецька (сьогодні).

У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Одна людина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Авіаударом зруйновано кінотеатр «Дружба», зазнали пошкоджень 22 будинки. Всього 2 загиблих, 4 поранених.

Донеччина

Відсутній газ на території області, частково відсутні вода і електрика. Обстріли по всій лінії фронту. За минулу добу – 2 загиблих і 3 поранених.

Миколаївщина

Зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв, удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися просто у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб.

Учора вдень були обстріли в Інгульській та Широківській громадах. Потерпілих і пошкоджень, за попередньою інформацією, немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаівсткої ТГ. Бойові дії у цих громадах тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію.

Внаслідок обстрілів критична ситуація у Чорнобаївці. Вчора, через бойові дії отримали травми мирні люди, ще один чоловік загинув.

Нагадаємо, розпочалась дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10». Має ворог втрати і на інших напрямках.

Також міжнародні партнери передали Україні протикорабельні ракети «Гарпун». Як розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, їхня кількість може потопити весь Чорноморський флот агресора.

28 травня стало відомо, що Україна отримує пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon для оборони від російського агресора у Чорному морі.

Тим часом Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі.

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