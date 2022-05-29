Україна отримала стільки «Гарпунів», що «можна потопити весь Чорноморський флот РФ»

Братчук розповів, що наші захисники отримали вдосталь протикорабельних ракет

Міжнародні партнери передали Україні протикорабельні ракети «Гарпун». На Одещині зазначили, що їх кількість може потопити весь Чорноморський флот агресора.

Ефективність ракети вже продемонстрували під час випробувальних пусків та у бойових умовах, розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Як працюють «Гарпуни»

Братчук пояснив, що після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 метрів над рівнем моря. Далі вона здійснює маршовий політ, потім – знижується до 2 метрів і вражає ціль.

Американські фахівці стверджують: для виведення з ладу авіаносця, потрібно, аби в нього влучили п’ять «Гарпунів», для знищення крейсера – 4, есмінця – 2. Одна ракета здатна завдати серйозних руйнувань при попаданні в невеликий корабель або катер. Речник навів приклад, як в Перській затоці цими ракетами потопили два іранські кораблі

«Наразі нам передано стільки «Гарпунів», що ми можемо потопити весь ЧФ Росії. Чому б ні?», – зазначив Братчук.

Крім того, він показав потужне відео роботи «Гарпунів».

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що Україна отримує пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon для оборони від російського агресора у Чорному морі.

Тим часом Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі.

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