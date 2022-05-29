  1. Головна
  2. Новини
  3. Коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України: прогноз Арестовича
рус
    Новини

    Коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України: прогноз Арестовича

    Зараз ситуація на фронті є вкрай важкою для наших захисників - Коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України: прогноз Арестовича
    Зараз ситуація на фронті є вкрай важкою для наших захисників
    фото з відкритих джерел

    Після 15-20 червня можна чекати хороші новини і зміни будуть зумовленні кількома факторами

    Хід подій на фронті почне різко змінюватися після 15-20 червня. Таку думку 28 травня озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв’ю каналу «Фейгин Live».

    За його словами, в Європі вже розвантажуються судна, які привезли багато військового спорядження. Річ у тім, що раніше допомогу США направляли в Україну лише літаками. Оскільки там можливі обсяги значно менші, то це були лише екстрені надсилання.

    «А на суднах можна більше привезти. А тепер пішли системні надходження. Я думаю, після 15 червня ситуація може почати різко змінюватися в нашу користь. Вони (росіяни – ред.) намагатимуться до 20 червня окупувати якомога більше територій, бо далі ситуація почне розвертатися», – сказав Арестович.

    Він додав, що також варто почекати буквально двох речей:

    1. зустрічі Олексія Резнікова з главами міноборони інших держав. Зустріч міністрів оборонних відомств країн НАТО запланована на 15-16 червня;
    2. ухвалення наступного пакета санкцій ЄС.

    Нагадаємо, українські захисники пішли у контрнаступ на Луганщині та відбили Комишуваху. Окупанти наступали на неї, аби мати змогу оточити Лисичанськ. Однак наразі в лавах росіян відчувається надлам.

    Нагадаємо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

    Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив: вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

    Крім того, Зеленський назвав ключові напрямки, де наразі триває наступ ворога.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти США НАТО Міноборони війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України: прогноз Арестовича