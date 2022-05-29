Коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України: прогноз Арестовича

Зараз ситуація на фронті є вкрай важкою для наших захисників

Після 15-20 червня можна чекати хороші новини і зміни будуть зумовленні кількома факторами

Хід подій на фронті почне різко змінюватися після 15-20 червня. Таку думку 28 травня озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв’ю каналу «Фейгин Live».

За його словами, в Європі вже розвантажуються судна, які привезли багато військового спорядження. Річ у тім, що раніше допомогу США направляли в Україну лише літаками. Оскільки там можливі обсяги значно менші, то це були лише екстрені надсилання.

«А на суднах можна більше привезти. А тепер пішли системні надходження. Я думаю, після 15 червня ситуація може почати різко змінюватися в нашу користь. Вони (росіяни – ред.) намагатимуться до 20 червня окупувати якомога більше територій, бо далі ситуація почне розвертатися», – сказав Арестович.

Він додав, що також варто почекати буквально двох речей:

зустрічі Олексія Резнікова з главами міноборони інших держав. Зустріч міністрів оборонних відомств країн НАТО запланована на 15-16 червня; ухвалення наступного пакета санкцій ЄС.

Нагадаємо, українські захисники пішли у контрнаступ на Луганщині та відбили Комишуваху. Окупанти наступали на неї, аби мати змогу оточити Лисичанськ. Однак наразі в лавах росіян відчувається надлам.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив: вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Крім того, Зеленський назвав ключові напрямки, де наразі триває наступ ворога.

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