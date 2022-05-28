Україна отримала протикорабельні ракети Harpoon (відео)

Ракети будуть обороняти Україну від ворожого російського морського компоненту в Чорному морі

Україна отримує пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon для оборони від російського агресора у Чорному морі. Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство оборони.

Зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди.

«Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет Harpoon. Новітню зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди. До цього процесу долучаться й інші держави», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці ракети будуть обороняти Україну від ворожого російського морського компоненту в Чорному морі.

«За крейсером «Москва» на дно Чорного моря підуть й інші кораблі агресора», – зазначили в Міноборони.

Особливості ракети Harpoon

Протикорабельні ракети Harpoon наразі вважаються найпоширенішими в світі. Вони є універсальними протикорабельними ракетами, які можуть застосовуватися надводними кораблями, підводними човнами та літальними апаратами. Можливість польоту на наднизькій висоті, активна радіолокаційна головка самонаведення та потужна боєголовка роблять Harpoon ефективною зброєю проти надводних цілей.

Тим часом Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України прийняло наказ про закриття окремих морських портів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і бойовими діями.