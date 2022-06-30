Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 червня

Здійснено декілька авіанальотів на Лисичанськ

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина

Вчора росіяни обстрілювали прикордонні громади з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, ракетами з гелікоптерів та боєприпасами з безпілотників. Одна людина загинула, четверо поранені. Вночі обстрілів не зафіксовано.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький район. У Зеленодольську зруйнований склад сільгосппідприємства, у якому було 40 тонн зерна. У Великій Костромці є руйнування житла. За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

Харків

Кілька нічних обстрілів окраїн Харкова. Попередньо, постраждалих немає. Вдень снаряди влучали по відкритій території в Індустріальному районі.

По області вдень у Золочеві горіли дві складські сушарки одного з підприємств. Протягом доби в області п'ять поранених, серед них дитина 11 років в Чугуївському районі, один в Балаклії. В Ізюмському районі одна людина загинула.

Луганщина

Здійснено декілька авіанальотів на Лисичанськ, багато руйнувань. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено.

Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район «Донсоди». За добу троє цивільних загинули. Поранених немає.

Донеччина

Активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Обстріли позицій українських військових та населених пунктів області зі стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ «Град», авіабомбами.

Від ворожих обстрілів постраждали приватні житлові будинки та багатоповерхівки у Авдіївці, Часів Ярі, Красногорівці, с.Первомайське. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Відновлювальні роботи по воді й електриці ведуться там, де це можливо з міркувань безпеки. Відновлення газопостачання наразі неможливе. За добу – двоє загиблих цивільних і троє поранених.

Миколаївщина

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією вчора вдень, 29 червня, дістали поранення дві людини. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вночі та сьогодні зранку – обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – два. Потерпілих немає.

Вчора у другій половині дня – обстріли Первомайської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Також вчора обстріли були в Галицинівській громаді. Наслідки уточнюються.

Херсонщина

Напруженою залишається ситуація в Херсонській області. П’ятий місяць тисячі людей вимушені жити під постійними обстрілами, без світла та води. У більшості селах Бериславського та Каховського району, а також населених пунктах, які на кордоні із Миколаєвом та Снігурівкою, практично знищений або пошкоджений кожен другий будинок, розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець.

Окупанти продовжують тиснути на освітян, медиків, робітників КП та інших підприємств. Низка зібрань, на яких вони примушують людей до співпраці, відбулося у Укрпошті, обленерго, Херсонгаз, про це повідомили самі працівники. Активно шукають в залізничників.

Нагадаємо, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.