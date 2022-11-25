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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 листопада

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 листопада
фото: ДСНС

Уночі ворог кілька разів атакував передмістя Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщини, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вчора ввечері з території РФ здійснено артилерійський обстріл м.Середина-Буда, Середино-Будської територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ятиповерховий будинок.

Інформація про постраждалих уточнюється. Минулої доби росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській (пошкоджений житловий будинок) та Шалигинській громадах.

Запорізька область

Уночі ворог кілька разів атакував передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя люди не постраждали. Понівечена будівля. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Комишуваха, Червоне, Малинівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Щербаки, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Дніпропетровщина

Уночі окупанти знову обстріляли Нікопольщину. Поцілили з «Градів» та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. Люди не постраждали.

Працівники ДСНС обстежують уражені території. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Харківщина

Вночі росіяни завдали ударів по Куп’янську. Внаслідок обстрілу відбувався витік газу з подальшим горінням. Поранених немає.

Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти прикордонних районів області: Куп’янського, Харківського, Чугуївського.

Вчора вдень вдарили із артилерії по місту Вовчанськ, пошкоджено житловий будинок та господарські споруди. Отримав поранення чоловік 66 років, госпіталізований. У Вовчанську чоловік підірвався на міні, отримав осколкові поранення, госпіталізований.

Луганщина

Відбиті атаки росіян на наші позиції поблизу Діброви та Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження від росіян зазнали райони Макіївки, Новоселівського, Стельмахівки і Площанки. Поблизу Новоселівського окупанти застосували ударний БпЛА.

Усього ворог завдав 70 обстрілів позицій захисників Луганщини з різних видів зброї та наніс два авіаудари.

Донеччина

Сьогодні вночі був удар ракетою С-300 по Дробишевому. Зранку поновилися обстріли с.Бахмутське, околиць Соледара та Авдіївки. Інформація щодо постраждалих на данний час уточнюється. Минулої доби росіяни обстріляли житловий сектор Авдіївки з гвинтокрилів; здійснили ракетний удар по Слов'янську ракетою С-300; артилерією накривали Бахмут, Вугледар, Мар'їнку та Красногорівку, с. Торське та Зарічне.

За добу на Донеччині: двоє поранених цивільних. Миколаївська: вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий будинок. Деталі щодо наслідків з’ясовуються.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За інформацією ЗСУ, противник задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Михайлівки, Качкарівки, Милового, Берислава, Зміївки, Іванівки, Токарівки, Микільського, Білозерки, Антонівки, Велетенського, Чорнобаївки та самого міста Херсон.

Звільнений Херсон під постійними обстрілами російських військових. 24 листопада близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста.

Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. Внаслідок обстрілу 21 поранений та семеро загиблих. З території Любимівської ТГ Каховського району цілодобово продовжуються запуски ракет.

У Новотроїцькій ТГ окупанти у будівлі Центру зайнятості облаштовують додатковий госпіталь. В приміщенні виконавчої служби влаштували т.з. «госрезерв» – звозять награбоване майно, продовольство, відібране у місцевих фермерів з метою подальшого вивозу до ТОТ Криму. На Херсонщину продовжує надходити допомога з різних регіонів України.

На Херсонщині фахівці операторів мобільного зв’язку відновили роботу ще однієі базової станції.

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Теги: Бахмут будинок ворог госпіталь Донеччина Запоріжжя майно обстріл окупанти поранення росіяни Херсон чоловік Щастя

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