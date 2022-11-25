Головне за ніч: ЗСУ готують нові наступи, окупанти вгатили по Запоріжжю

Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя

«Главком» зібрав головні новини ночі 25 листопада. Президент анонсував нові наступи українських військових на фронті. А окупанти вночі знову обстріляли Запоріжжя.

Удар по Запоріжжю

Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією, окупанти знову поцілили у лікарню.

«Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон», – повідомив чиновник.

ЗСУ готують нові наступи

Українські військові готують наступ уперед на окремих напрямках фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед», – сказав глава держави.



За словами Зеленського, ЗСУ фіксують, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили, наші військові роблять все, щоб їх «відмінусувати».

Нідерланди визнали Росію державою-спонсором тероризму

Парламент Нідерландів назвав дії Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.

Більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).

Також переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Чи буде в Україні тотальний блекаут

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Росії не вдасться занурити Україну у масштабний блекаут.

«Так, вони завдають нам неприємностей. Так, ці неприємності можуть бути більшими, але покладена в тотальний блекаут країна – це нереально. Наше населення замість того, щоб страждати – постить меми та показує їм факи. Тому вони досягають рівно протилежного ефекту», – сказав Арестович.

Енергетична ситуація у Києві

У столиці даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

«Ми запитали у Києві всю критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз живлення у Києві. Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже вийдемо на ті графіки відключень, які в нас були вчора на ранок», – зазначив Сахарук.

Разом з тим Віталій Кличко вважає, що взимку з Києва можуть вивезти частину людей, проте це буде не евакуація, просто тимчасовий переїзд.

«Якщо у когось із вас є будинок у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоби там тимчасово побути», – зазначив мер Києва.