Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 4 листопада

Сьогодні сили ППО збили один дрон-камікадзе на Львівщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Львівщина

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги (близько 05:20) силами ППО було збито один дрон-камікадзе. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Запорізька область

Із ночі «прильоти» чтотирьох ракет С-300 поблизу одного з сіл Запорізького району. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Сумщина

Вчора за день 157 снарядів та мін спрямували росіяни на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

Дніпропетровщина

Відбито атаку ворожих дронів. Збили усі вісім «шахедів», які ворог скерував на область. Сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили по чотирьох громадах – Нікопольській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській. Минулося без загиблих та поранених.

У Червоногригорівській громаді понівечені будинки, господарчі споруди, автівки, газогін та лінія електропередач.

Харківщина

Сьогодні зранку в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території, на щастя, без жертв. Протягом доби окупанти знову завдавали удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Без постраждалих.

Піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Вора в Ізюмі на міні підірвався чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізовано.

Луганщина

Відбито сім атак противника, під час яких ворог 19 обстріляв наші позиції з артилерії та мінометів. Завдал один авіаудар.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів.

Тим часом так званий «уряд лнр» повідомив про внесення змін до «державної цільової програми з відновлення об'єктів житлового фонду, соціальної сфери та інфраструктури звільнених територій лнр». Ними, зокрема, передбачається відновити на території міст Щастя та Рубіжне чотири багатоквартирні житлові будинки. Слід зазначити, що лише за попередніми підрахунками, на території Луганщини російською агресією пошкоджено або повністю зруйновано близько 3 200 багатоповерхівок.

Донеччина

Вчора ввечері – шість ракетних ударів по Покровську. Пошкоджена школа і приватні будинки. Вночі – обстріли обстріли Торецької громади, особливо напружено в районі селищ Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми та м.Залізне. На ранок знову розпочалися обстріли.

Вночі – артилерійські обстріли м .Красногорівка, м. Мар'їнка, с. Констянтинівка, с. Максимільянівка Мар'їнської ТГ. Авдіївка: поодинокі прильоти по старій частині міста. На ранок відбувся масований артобстріл центральної частини міста, з РСЗВ «ГРАД» – влучання у центральний район.

В деокупованих громадах роздають гуманітарну й матеріальну допомогу, відновлюють електрику. За добу на Донеччині: восьмеро загиблих, 14 поранених.

Миколаївщина

Вночі ворог обстріляв один з районів Миколаєва ракетами типу С-300, внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Також сьогодні вночі і зранку – обстріли населеного пункту Широківської громади. Влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Херсонщина

Минулої доби воїни 61-ї окремої піхотної степової бригади Оперативного командування «Південь» ЗСУ визволили від російських окупантів село Мала Сейдеменуха Бериславського району.

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини. Під удари ворога потрапили села Бериславського району. Військові рф обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві жителі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах.

Триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.