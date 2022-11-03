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Стало відомо, яку саме зброю від Ірану отримають російські окупанти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, яку саме зброю від Ірану отримають російські окупанти
Росія отримає від Ірану не лише ракети
фото з відкритих джерел

Українська розвідка розповіла деталі про те, що найближчим часом отримає країна-окупантка

Станом на листопад Росія та Іран вже уклали всі необхідні домовленості щодо постачання зброї. Про це заявили в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

Наразі Україна вже отримала підтвердження, що йде мова про партію обсягом понад 1 тис. одиниць – не лише ракети, але й різне озброєння. Окрім того, відомо, що найближча партія – 200 дронів вже їде до Росії.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що Україна готова до викликів, які постануть через нові постачання з Ірану. Йде мова про нові партії дронів.

Цього разу, за словами Братчука, варто очікувати:

  • «Шахед-136»;
  • «Моджахед-6»;
  • «Араш-2», які навіть не пройшли випробувань.

«Лише у вересні вони мали застосовуватись на навчаннях іранської армії. Це показує те, що «друга армія світу» готова брати в Ірану все, що завгодно», – заявив Братчук.

Він додав, що буде спекотно. Однак захисники українського неба працюють.

За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. 

Читайте також: Іран дає Росії дрони та ракети. Чому Ізраїль не має можливості послаблювати свого супротивника?
Теги: Зброя Росії війна Іран зброя

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