Стало відомо, яку саме зброю від Ірану отримають російські окупанти

Росія отримає від Ірану не лише ракети

Українська розвідка розповіла деталі про те, що найближчим часом отримає країна-окупантка

Станом на листопад Росія та Іран вже уклали всі необхідні домовленості щодо постачання зброї. Про це заявили в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

Наразі Україна вже отримала підтвердження, що йде мова про партію обсягом понад 1 тис. одиниць – не лише ракети, але й різне озброєння. Окрім того, відомо, що найближча партія – 200 дронів вже їде до Росії.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що Україна готова до викликів, які постануть через нові постачання з Ірану. Йде мова про нові партії дронів.

Цього разу, за словами Братчука, варто очікувати:

«Шахед-136»;

«Моджахед-6»;

«Араш-2», які навіть не пройшли випробувань.

«Лише у вересні вони мали застосовуватись на навчаннях іранської армії. Це показує те, що «друга армія світу» готова брати в Ірану все, що завгодно», – заявив Братчук.

Він додав, що буде спекотно. Однак захисники українського неба працюють.

За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.