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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 4 вересня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 4 вересня
Наслідки рашистської атаки на Україну
Нацполіція

На Миколаївщині вночі ворог суттєво пошкодив три лікувальних заклади

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вночі все прикордоння Сумського та Шосткинського районів було під обстрілами: самохідні артилерійські установки та міномети. Наслідки поки уточнюються. Вчора надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різним територіям Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів. Постраждалих немає, щодо руйнувань – дані уточнюються.

Чернігівщина

Вночі – обстріл Семенівської громади. Без жертв та руйнувань. За добу – обстріли із мінометів, артилерії, реактивних систем Новгород-Сіверського та Чернігівського районів. Без жертв.

Дніпропетровщина

Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район. Минулося без постраждалих. У Нікополі пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та лінія електропередач. У Марганці пошкоджений приватний будинок, склади, прохідна та автівки місцевого заводу.

Харківщина

Після півночі окупанти обстріляли інфраструктуру міста Харків в Київському районі. Горіло приміщення ресторану. Попередньо – постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Одна людина в Чугуївському районі загинула, двоє – госпіталізовані.

Луганщина

Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ. За ніч окупантами нанесені два ракетні удари та здійснено вісім артобстрілів. Також ворог обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

Донеччина

Вночі – обстріл Слов'янська, селища Хромове Бахмутського району. Інтенсивні обстріли околиць території Торецької громади (Шуми, Нью-Йорк, Північне, Південне, Щербинівка). За добу з артилерії, РСЗВ «Град» обстріляні Бахмут, Красногорівка, Сіверськ, Авдіївка, с. Шевченко, смт. Велика Новосілка, смт. Донецьке, смт. Очеретине. За добу по області чотири людини загинуло, двоє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі, близько 02:30, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Зранку ворог наніс удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Сьогодні близько п’ятої ранку в м. Вознесенськ на території підприємства пролунав вибух, відбулося займання приміщень. Без жертв. Є пошкодження житлових будинків. Детальна інформація уточнюється.

Вчора у другій половині дня під обстрілами було смт Первомайське Первомайської громади. Ворожі снаряди влучили по житлових будинках. Постраждалих немає. Також вчора у другій половині дня – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

У Херсоні та на території всієї області лунали потужні вибухи. Критична ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській ТГ, також військові РФ практично знищили Нововоронцовську громаду. В ефірі своїх пропагандистських ЗМІ та на сторінках газет окупанти продовжують брехати і звинувачувати ЗСУ у підривах шкіл, лікарень, дитячих садків та будинків цивільного населення. Також закликають отримувати російський паспорт.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: окупанти війна Україна

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