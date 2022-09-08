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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 вересня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 вересня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

За минулу добу рашисти завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запоріжжя

Вночі був приліт, спрацювала система ППО. Жертв та руйнувань, за попередніми даними, немає. Внаслідок вчорашніх обстрілів градом с.Мала Токмачка Пологівського району – п'ятеро людей тяжко поранені, троє людей загинули.

Полтавщина

Вчора ввечері, близько 22:00, в Кременчуцькому районі області спрацювало ППО.

Дніпропетровщина

Знову під ворожим вогнем Нікопольський район. Росіяни обстріляли його чотири рази за ніч. У Нікополі пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, панелі сонячної електростанції та приміщення гімназії. У Марганецькій громаді пошкоджене підприємство. Масштаби руйнувань у громаді з’ясовуються.  Попередньо, всюди без постраждалих.

Харківщина

За минулу добу росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Попередньо – росіяни знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цей час постраждалих немає.

По області росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Вночі від ударів окупантів постраждали дві людини у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Крім того, протягом доби медики ушпиталили двох людей у Чугуївському районі, трьох – Ізюмському, серед них дитина двох років, одну – у Харківському.

Луганщина

На Бахмутському напрямку минулої доби ворог намагався декілька разів прорвати оборону. За ніч по позиціях захисників Луганщини здійснено 13 артобстрілів та чотири мінометних. Один раз окупанти застосовували РСЗВ.

Донеччина

Вночі – обстріл Бахмуту (поранено двох співробітників ДСНС, пошкоджено адмінбудівлю ДСНС і палац культури у центрі міста), Курахового (зруйновано приватний будинок).

За минулу добу – обстріли з РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії: Бахмут, Авдіївка, Курахове, с. Водяне, с. Галицинівка, с. Карлівка, с. Ласточкине. Пошкоджено шість приватних житлових будинків, два гаражних бокси, два автомобіля, два приміщення ДТЕК «Курахівська ТЕС». За добу по області сім загиблих, двоє поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

За минулу добу під ворожими обстрілами була Куцурубська громада (пожежа сухої трави на відкритій території), Первомайська громада (внаслідок обстрілів понад п‘ять житлових будинків частково зруйновано, пошкоджені прибудинкові будівлі). Постраждалих немає. Вчора також обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспскладам, в будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби під обстрілами опинилися прилеглі території смт Березнегувате, сіл Висунськ, Семенівка, Червоний Яр. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Ситуація на Херсонщині залишається складною, тривають активні бойові дії. Вдень та вночі неодноразова лунала повітряна тривога. Деокуповані населені пункти знаходяться під постійними ворожими обстрілами. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Також вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

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Теги: окупанти Україна росія війна

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