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Рашисти знову обстріляли Нікополь: частина міста без світла (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти знову обстріляли Нікополь: частина міста без світла (фото)
У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них
Валентин Резніченко/Telegram

Внаслідок обстрілів у Нікополі обірвана лінія електропередач

Російські загарбники вкотре обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Рашисти використовували «гради» та важку артилерію. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни чотири рази направляли свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольський район», – йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину
Окупанти обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину
Валентин Резніченко/Telegram

У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять.

Окупанти обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину
Окупанти обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину
Валентин Резніченко/Telegram

«Марганецьку громаду обстріляли тричі. Пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнацій у громаді з’ясовуються», – додав Резніченко.

В інших районах ніч була спокійною.

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина рашисти

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