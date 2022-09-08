Нічна атака на Харківщину: голова ОВА повідомив про постраждалих

У Харкові пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури

Протягом минулої доби російські загарбники завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо – знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва», – йдеться в повідомленні.

На цю хвилину постраждалих внаслідок атаки на обласний центр немає.

По області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Після 2:00 ночі від кількох ударів окупантів постраждали двоє жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Крім того, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі, одного – у Харківському,

трьох – в Ізюмському, серед них дитина двох років. Стан постраждалих - середній.

«Військові Збройних Сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне, Барвінківської громади», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.