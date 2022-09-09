Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 9 вересня

Ворог вночі завдав ракетного удару по Слов'янську

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вночі ворог обстрілював Шалигинську громаду з мінометів (вісім прильотів). Попередньо – без жертв і руйнувань. Вчора ворог обстрілював прикордонні громади області: Краснопільську (29 мінометних прильотів, 20 прильотів з РСЗВ «Град»), Есманську (у післяобідній час був обстріл околиць Бачівська, 20 прильотів з міномету) та Зноб-Новгородську (вісім прильотів з міномету, 15 пострілів з АГС). Попередньо – без наслідків.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Били з важкої артилерії. Люди не постраждали. Є руйнування дачних будинків та господарських споруд. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Харківщина

Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та артилерійські удари по Харкову та області. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі, постраждала одна людина.

Вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському, Чугуївському районах. В Чугуєві, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди. Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, там також тривають обстріли. Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Богодухівській райони.

Луганщина

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії. За ніч по позиціях захисників Луганщини здійснено 11 артилерійських та 10 мінометних обстрілів. По чотири рази окупанти застосовували РСЗВ та танк.

Донеччина

Вночі – ракетний удар по Слов'янську. Пошкоджена будівля керамічного підприємства. За добу – обстріли з мінометів, артилерія, РСЗВ «Ураган», «Град». Обстріляні Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Курахове, смт. Нью-Йорк, с. Павлівка, смт. Зайцеве, с. Гостре, с. Федорівка, с. Тоненьке. Пошкоджено сім багатоповерхівок, 16 приватних житлових будинків, ринок, АЗС, Палац культури, адмінбудівля Бахмутської міськради. По області дев'ять вбитих, 23 поранених людей за добу. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вночі ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря й Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає. Вчора близько 23:45 та сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так вчора внаслідок обстрілів виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає. Вночі – обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади, внаслідок чого знеструмлена вся громада. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, тривають активні бойові дії. Населені пункти, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, потерпають від обстрілів і через це місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання, знаходяться на межі знищення. У Каховці та Новій Каховці окупанти відкрили пункти видачі паспортів РФ, проте відсоток охочих отримати документ вкрай низький.

Триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.