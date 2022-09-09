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Окупанти переодягаються в цивільних і вдаються до дезертирства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти переодягаються в цивільних і вдаються до дезертирства
Окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат
фото ілюстративне

Окупанти намагаються евакуювати пошкоджену військову техніку

Протягом минулої доби в Україні зафіксовано понад 15 випадків дезертирства російських загарбників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

Крім того, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна

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