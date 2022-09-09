ЗСУ «демілітаризували» вже майже 52 тис. окупантів, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 51 900 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;

танків – 2122 (+10) од;

бойових броньованих машин – 4575 (+18) од;

артилерійських систем – 1237 (+11) од;

РСЗВ – 306 (+1) од;

засоби ППО – 159 (+0) од;

літаків – 239 (+0) од;

гелікоптерів – 211 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4);

крилаті ракети – 214 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од;

спеціальна техніка – 114 (+4).

Втрати ворога станом на ранок 9 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.