ОБСЄ зафіксувала п'ять порушень перемир'я біля Ясинуватої



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В Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню

Після домовленості щодо перемир'я, досягнутої на зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня, СММ зафіксувала в цілому 1006 порушень режиму припинення вогню

У Донецькій області СММ зафіксувала п'ять порушень режиму припинення вогню 10 вересня. Всього спостерігачі бачили два вибухи і три черги з великокаліберного кулемета в південно-західному напрямку від Ясинуватої.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

У той же час, в Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Останній раз ОБСЄ фіксувала порушення режиму припинення вогню в Луганській області 7 вересня.

Крім того, після домовленості щодо перемир'я, досягнутої на зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня, СММ зафіксувала в цілому 1006 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Серед них 176 вибухів, два снаряди в польоті, 13 освітлювальні ракети і 815 черг і пострілів.

Як повідомлялося, минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим «тиші» на лінії бойового зіткнення, внаслідок чого один український боєць загинув, ще один зазнав поранення.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.