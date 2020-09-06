Бойовики зірвали перемир’я на Донбасі, поранено військового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такі дії противника свідчать про те, що збройні формування РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей

Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги

У неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

«Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, та здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі ООС заявили, що такі дії противника свідчать про те, що збройні формування РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

«Об’єднані сили дають ще одну можливість так званим «ДНР» та «ЛНР» виконати вимоги, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів», – повідомили у пресслужбі ООС.

Нагадаємо, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.