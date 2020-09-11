ОБСЄ виділить представника для одного спільного патрулювання з росіянами на Донбасі, – Кравчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ОБСЄ виділить представника для одного спільного патрулювання з росіянами на Донбасі

ОБСЄ надасть представника в рамках виключення, як одноразову дію, яка в майбутньому не буде повторюватися

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що СММ ОБСЄ одноразово надасть представника для спільного з росіянами патрулювання українських позицій.

Про це голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

Кравчук висловився у програмі щодо спільного патрулювання українських позицій разом з представниками незаконних збройних формувань РФ:

«Ми не заперечуємо при одній умові, якщо там буде представник ОБСЄ», – заявив Кравчук.

Водночас, він зауважив, що в ОБСЄ погодилися та заявили, що нададуть такого представника в рамках виключення, як одноразову дію, яка в майбутньому не буде повторюватися.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ і окупаційних сил РФ. Очікувалося, що інспекція відбудеться 10 вересня о 14:00.

Після інформації про проведення інспекції на Донбасі Рух опору капітуляції анонсував на 19.00 10 вересня акцію протесту біля держдачі президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

У результаті спільна інспекція не відбулася. За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія і підконтрольні їй бойовики висунули нові, неузгоджені раніше вимоги.

Нагадаємо, 10 вересня о 14:15 російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

До слова, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.