На Донбасі загинули двоє військових



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Військові підірвалися на мінному полі противника

Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького

Біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

У повідомленні зазначається, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу ОС підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Це сталося на мінному полі противника.

Бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького (Ясинуватський район Донецької області).

Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами на Донбасі.