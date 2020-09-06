В українській делегації в ТКГ назвали поранення військового поодинокими провокаціями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук

Керівництво української делегації дійшло висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть бути підставою для зриву мирного процесу

У Києві відбулася розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, участь у якій, зокрема, взяли віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран та представники Генерального штабу України.

Про це повідомляє пресслужба президента за підсумками розширеної наради керівництва української делегації в ТКГ у неділю.

Зазначається, що нарада була присвячена розгляду публічних заяв з боку членів незаконних збройних формувань щодо погроз відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Горлівки. Учасники наради провели детальний аналіз ситуації, заслухавши доповіді представника робочої групи ТКГ з питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взявши до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.

«Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі

«Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир’я на Донбасі», – заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.