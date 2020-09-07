Загострення на Донбасі: загинув один військовий, ще один поранений



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Внаслідок обстрілу бойовиків один український військовослужбовець загинув

Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки.

У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

«Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь–які зміни оперативної обстановки. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», – зазначають в штабі ООС.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

6 вересня збройні формування РФ вдруге порушили перемир’я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовий.

До слова, бойовики зірвали перемир’я на Донбасі, поранено військового.

Нагадаємо, у неділю збройні формування РФ обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого поранено українського військового.

Як повідомлялося, 6 вересня, біля лінії розмежування на Донбасі під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, пізніше вони намагалися обійти осередок вогню та підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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