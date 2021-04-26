В Офісі президента розповіли, чи будуть запрошувати Путіна в Україну

На Банковій вважають гіпотетичне запрошення Путіна в Київ некоректним

В Офісі президента не мають наміру запрошувати президента РФ Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі.

На Банковій вважають гіпотетичне запрошення в Київ некоректним. Про це в інтерв’ю liga.net сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ні, я вважаю це некоректним», – сказав Єрмак, відповідаючи на питання про готовність запросити Путіна до Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на цю пропозицію. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зазначимо, Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба позитивно оцінив заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо початку відведення російських військ від українських кордонів. Водночас, за його словами, цей крок поки не зупиняє військову ескалацію.

Раніше глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі (ТГК) по врегулюванню на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук анонсував історичне рішення, яке стане важливим кроком зі встановлення миру.

Читайте також: