Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
У Кремлі відреагували на чергові заяву Зеленського про зустріч
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним, передає «Інтерфакс-Україна». Зеленському здається, що така зустріч відбудеться.
«Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував і це чули - зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни й місце, де ми можемо зустрітися», – заявив Зеленський.
Відповідаючи на питання журналіста про те, що можуть обговорювати президенти України й РФ, «чи буде успішною така зустріч, враховуючи, що в Росії йдеться про погіршення відносин через те, що в Україні нібито принижують російську церкву і російську мову?» Володимир Зеленський відповів, що «в Україні люди говорять на різних мовах і ходять до різних церков».
«У нас люди дуже грамотні й вільно говорять різними мовами. Так історично склалося. Всі знають російську мову, але всі пам'ятають, що наш державна мова – українська», – заявив глава держави.
При цьому за словами Зеленського, він «завжди говорив, що церква відокремлена від держави, і я ніколи не користувався главами церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату. Тому вони у нас абсолютно вільні – і люди, і церкви. Люди ходять в ті церкви, в які хочуть. І це вірно».
У Кремлі поки не знають деталей можливої зустрічі президентів України та Росії. Зокрема, про місце і час такої зустрічі. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.
«Ні, поки деталей немає», – відповів він на питання, де і коли може відбутися зустріч Зеленського і Путіна.
Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».
Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.
Керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук вважає, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави.