Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним

Володимиру Зеленському здається, що зустріч з Путіним відбудеться вже скоро

У Кремлі відреагували на чергові заяву Зеленського про зустріч

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом країни-агресорки Росії Владіміром Путіним, передає «Інтерфакс-Україна». Зеленському здається, що така зустріч відбудеться.

«Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував і це чули - зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з Адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни й місце, де ми можемо зустрітися», – заявив Зеленський.

Відповідаючи на питання журналіста про те, що можуть обговорювати президенти України й РФ, «чи буде успішною така зустріч, враховуючи, що в Росії йдеться про погіршення відносин через те, що в Україні нібито принижують російську церкву і російську мову?» Володимир Зеленський відповів, що «в Україні люди говорять на різних мовах і ходять до різних церков».

«У нас люди дуже грамотні й вільно говорять різними мовами. Так історично склалося. Всі знають російську мову, але всі пам'ятають, що наш державна мова – українська», – заявив глава держави.

При цьому за словами Зеленського, він «завжди говорив, що церква відокремлена від держави, і я ніколи не користувався главами церков для того, щоб впливати на населення з точки зору підтримки електорату. Тому вони у нас абсолютно вільні – і люди, і церкви. Люди ходять в ті церкви, в які хочуть. І це вірно».