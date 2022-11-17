Обстріл Дніпра. Стало відомо про постраждалих

Зафіксовано влучання російських ракет у двох районах Дніпра

Рашисти сьогодні вранці завдали ракетного удару по Дніпру

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що наразі відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ракетної атаки ворога. Про це Філатов написав у Facebook.

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Мер Дніпра також зазначив. Що серед постраждалих – дитина 15 років.

«Увесь час на зв'язку. Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років», – написав Філатов.

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Згодом він доповнив повідомлення, зазначивши, що постраждалих уже четверо. Ще через деякий час стало відомо про п'ятого постраждалого.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомив, що наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

«Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше повідомив, що російські терористи обстріляли Дніпро. Відомо про декілька влучань у два інфраструктурні об’єкти