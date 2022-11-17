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У Києві та кількох областях прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві та кількох областях прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Офіційної інформації про вибухи від влади поки немає

Під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети з різних напрямків. Жителі кількох областей повідомляють про вибухи.

Зокрема, за інформацією Telegram-каналів, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. 

Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що  без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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Теги: обстріл росія

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У Києві та кількох областях прогриміли вибухи
У Києві та кількох областях прогриміли вибухи

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