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Окупанти били по Миколаєву касетними снарядами та «Піоном» 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:16 glavcom.ua
Окупанти били по Миколаєву касетними снарядами та «Піоном» 
Місто та область щодня під ворожим вогнем
Офіс президента

Пошкоджені будинки, зайнялися пожежі 

Вночі та зранку 5 серпня ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Про це повідомив голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків.  
Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, зранку – ствольною далекобійною артилерією «Піон».

Миколаївський район:

Ввечері, 4 серпня, о 19:10 в селі Парутине Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу троє людей зазнали поранень. 
 
Сьогодні, 5 серпня, о 03:05 зафіксовані обстріли с. Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок чого відбулось займання житлового будинку, приватного сільськогосподарського підприємства, пошкоджено машини. За попередньою інформацією без постраждалих.

Вночі, 5 серпня, ворог обстріляв с. Шевченкове Шевченківської громади. Пошкоджені житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, відбулось займання на полях. Постраждалих немає.

Вночі, 5 серпня, ворожими снарядами обстріляно Галицинівську громаду. Інформація про пошкодження уточнюється. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Вдень, 4 серпня, орієнтовно о 13:00 були обстріли село Широке Широківської громади. Влучання були по відкритим територіям, зруйновано лінії електропередач, пошкоджено сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також орієнтовно о 18:00 були обстріли село Червона Долина та село Поляна. Влучання були по відкритим територіям, дорожньому полотну, сільгоспбудівлям домогосподарств. Близько 01:30, 5 серпня, знову були обстріли за межами села Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. 

Напередодні російські війська вгатили по двох районах Миколаєва.

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Теги: обстріл Миколаївщина Миколаїв

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