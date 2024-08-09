Обстріл Костянтинівки: росіяни влучили у відділення «Нової пошти» (фото)

«Нова пошта» запевнила, що оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі

Під час чергового обстрілу росіяни влучили у торгівельний центр, де розташоване вантажне відділення «Нової пошти». Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти»

«Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення», – йдеться у повідомленні.

Cпівробітники пошти живі, є постраждалі серед населення фото: «Нова пошта», Facebook

Повідомляється, що попередньо частина посилок вціліла. «Нова пошта» запевнила, що оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі.

«Цей черговий підступний удар вкотре нагадує нам із ким ми маємо справу», – наголосили у пресслужбі :Нової пошти».

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту». На місцях удару виникла сильна пожежа, є поранені та загиблі. Голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії.

Президент Зеленський оприлюднив наслідки удару російських терористів по супермаркету і пошті у Костянтинівці. Станом на 13.20 відомо про чотирьох загиблих, щонайменше 24 людини поранено. Під завалами перебувають люди.