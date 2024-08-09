РФ вдарила по Костянтинівці, палає супермаркет: є загиблі та поранені (оновлено)
На місці влучання виникла пожежа
Сьогодні, 9 серпня, російські загарбники завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Місцеві повідомляють про обстріл району супермаркета, загиблих і поранених, а також пожежу на місці удару.
Місцеві Telegram-канали публікують кадри пошкоджень та пожежі в районі супермаркета. Також пишуть, що є загиблі та поранені.
Як зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, щонайменше семеро людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.
«Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо», – сказав очільник регіону.
Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив удар російської армії по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Він назвав це черговим терором росіян та війною з цивільними.
«Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить», – написав Єрмак.
Оновлено. Станом на 12:45, як повідомляє Філашкін, відомо про:
- 2 загиблих;
- 17 поранених.
«Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває», – додав голова ОВА.
Нагадаємо, 8 серпня, о 23:10 у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух.
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