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Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 118 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському та Торецькому напрямках відбулося по 24 бойових зіткнення

За добу російські загарбники завдали по території України 43 авіаудари (застосували 58 КАБів) та 605 ударів дронами-камікадзе, здійснили 3230 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 118 бойових зіткнень. Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. На обидвох на цей час відбулось по 24 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку

Відбито 16 атак противника. 11 з них біля Глибокого, інші – в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку доби, загарбники втратили 94 військовослужбовця вбитими та пораненими. Окрім того, знищено і пошкоджено 13 артсистем, чотири автомобіля, бойову броньовану машину та дві одиниці спецтехніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Зафіксовано шість безуспішних спроб противника просунутись у напрямках Греківки, Макіївки, Тернів та Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Окупанти зазнали втрат при семи спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до чотирьох. Триває бій біля Андріївки, інші атаки відбито. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Вже зупинено 23 атаки російських терористів, один бій ще триває. Всі зусилля ворог сьогодні направив у райони Північного та Нью-Йорка. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження їх наступального потенціалу.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Російські загарбники здійснили 24 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій. Концентрували зусилля біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

За уточненою інформацією, російський агресор сумарно втратив 304 особи убитими та пораненими. Знищено БТР і БМП окупантів, гармату, чотири мотоцикли, МТ-ЛБ та п’ять автомобілів. Крім того, ще вісім артсистем, одна БМП та 15 автомобілів зазнали значних пошкоджень.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Відбулося 12 ворожих атак поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Красногорівки. Триває бій біля останньої, а всі інші спроби противника просунутись вперед зупинено. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося три боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку

Підрозділи наших військ відбивали сім атак противника на напрямках Вербове – Мала Токмачка та Нестерянка – Новоандріївка. Шість атак відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ відбили три атаки противника на лівобережжі Дніпра.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Нагадаємо, триває 875-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
Теги: ворог Facebook Генштаб

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