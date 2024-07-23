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Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року
За добу відбулося 133 зіткнення
фото з відкритих джерел

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети, і 71 авіаудар, скинувши 84 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 455 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення.  Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. 

На Харківському напрямку

 Російські окупанти здійснили сім невдалих спроб прорвати лінію оборони українських захисників поблизу Вовчанська та Глибокого.

Харківський напрям
Харківський напрям
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник вісім разів проводив наступальні штурми у районах Берестового та Глушківки. Українські захисники відбили дві атаки, ще шість - наразі тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники здійснили 10 атак на позиції українських захисників поблизу Торського, Новосергіївки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісу. Українським військовим вдалося відбити шість атак, ще чотири тривають.

Лиманський напрям
Лиманський напрям
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі відбили шість ворожих атак у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Наразі триває одна атака поблизу Верхньокам’янського. Ситуація під контролем.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

 

На Краматорському напрямку

Російські війська активізували наступ на Бахмутському напрямку, здійснивши 28 атак поблизу Часового Яру, Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Андріївки та Кліщіївки. Українські захисники успішно відбили 21 атаку, сім боїв ще тривають.

Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Знищено 183 окупанти, з них 66 безповоротно. Також ліквідовано одну БМП, БМ-21 «Град», міномет, протитанкову гармату МТ-12, склад боєприпасів та дві одиниці автотранспорту. Крім того, пошкоджено гаубицю "Мста-Б", два міномети, протитанкову гармату МТ-12 та три одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року фото 3

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів атакували українські війська біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Чотирнадцять боїв - завершено, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Іванівка, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське. Сили оборони відбили 29 атак, дев’ять - ще продовжуються.
За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 176 окупантів, 69 з них - безповоротно. Також знищено гранатомет «АГС-17» та п’ять одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк і гаубицю Д-30.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2024 року фото 4

На Курахівському напрямку

 Ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Десять атак - відбито, ще три - досі тривають.

На Оріхівському напрямку

Загарбники здійснили одну наступальну дію неподалік Роботиного, де зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра також не мали успіху.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб авіаудар наступ росіяни

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