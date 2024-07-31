Розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі Путіна й Асада – ЗМІ
За даними журналістів, спецпідрозділ ГУР «Хімік» завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.
На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у Кремлі 24 липня.
За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР «Хімік» завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.
На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.
Авіабазу Кувейрес контролюють росіяни у військових цілях з 2015 року. База також використовувалася для навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Сирії Башаром Асадом. Путін і Асад планували обговорити ситуацію на Близькому Сході й розвиток двосторонніх відносин.
Як повідомлялося, Апеляційний суд Парижа підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада.
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