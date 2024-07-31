Розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі Путіна й Асада – ЗМІ

Авіабаза Кувейрес контролюється та використовується росіянами у військових цілях з 2015 року

За даними журналістів, спецпідрозділ ГУР «Хімік» завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали нищівного удару по російській базі в Сирії. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці.

На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у Кремлі 24 липня.

Місцерозташування бази фото: Kyiv Post

За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР «Хімік» завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.

На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.

фото: Kyiv Post

фото: Kyiv Post

Авіабазу Кувейрес контролюють росіяни у військових цілях з 2015 року. База також використовувалася для навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Сирії Башаром Асадом. Путін і Асад планували обговорити ситуацію на Близькому Сході й розвиток двосторонніх відносин.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Парижа підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада.