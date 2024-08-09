У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки безпілотників

В Дніпрі місцеві чули звуки вибухів

У місті Дніпро вночі 9 серпня пролунали вибухи. Це сталося після того, як було зафіксовано рух безпілотників російських окупантів у напрямку міста.

Як повідомляє «Суспільне Дніпро», вибухи пролунали близько 00:35. Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про ворожі БПЛА, які були помічені в Дніпропетровській області та рухалися зі сходу у напрямку Дніпра та Павлограда.

«Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях», – йшлося в оголошенні військових у Telegram о 00:26.

Пізніше, близько 01:20, у Дніпрі знову було чути вибухи.

Мешканців Дніпра просять перебувати в укриттях до відбою сигналу Повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Дніпрі вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло, «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.