Обстріл Кременчука: поліція встановила 20 осіб зі списку безвісти зниклих
Спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину РФ
Правоохоронці вже встановили 20 осіб, які були у списку безвісти зниклих внаслідок ракетного удару рашистів по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці. Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.
«Нацполіція продовжує працювати на місці зруйнованого ракетним ударом ТРЦ у Кременчуку. Спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину РФ, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей. Вже встановлено 20 осіб, які були в списках безвісти зниклих. Одна людина досі вважається безвісти зниклою», – ідеться у повідомленні.
Спеціалістам-криміналістам за допомогою унікальної технології швидкісного встановлення ДНК уже впродовж перших 20 годин вдалося ідентифікувати сильно обгорілі фрагменти тіл загиблих людей.
У перші дні після трагедії на місці влучання російської ракети працювали 26 спеціалістів-криміналістів, були залучені пересувні криміналістичні лабораторії полтавської, київської та луганської поліції.
Раніше повідомлялося, що у зруйнованому ракетним ударом торговому центрі Кременчука виявили вже 28 фрагментів тіл.
Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.