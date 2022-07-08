Обстріл Кременчука: поліція встановила 20 осіб зі списку безвісти зниклих

Спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину РФ

Правоохоронці вже встановили 20 осіб, які були у списку безвісти зниклих внаслідок ракетного удару рашистів по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці. Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

«Нацполіція продовжує працювати на місці зруйнованого ракетним ударом ТРЦ у Кременчуку. Спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину РФ, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей. Вже встановлено 20 осіб, які були в списках безвісти зниклих. Одна людина досі вважається безвісти зниклою», – ідеться у повідомленні.

Спеціалістам-криміналістам за допомогою унікальної технології швидкісного встановлення ДНК уже впродовж перших 20 годин вдалося ідентифікувати сильно обгорілі фрагменти тіл загиблих людей.

У перші дні після трагедії на місці влучання російської ракети працювали 26 спеціалістів-криміналістів, були залучені пересувні криміналістичні лабораторії полтавської, київської та луганської поліції.

Раніше повідомлялося, що у зруйнованому ракетним ударом торговому центрі Кременчука виявили вже 28 фрагментів тіл.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.