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  4. Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
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    Події в Україні

    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)

    Рашисти вдарили по ТРЦ у Кременчуці - Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Рашисти вдарили по ТРЦ у Кременчуці
    фото: ДСНС

    Відомо про 19 загиблих

    У зруйнованому ракетним ударом торговому центрі Кременчука виявили вже 28 фрагментів тіл. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

    «Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

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    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    28 червня відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

    Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Полтавщина окупація Кременчук #stoprussia
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    Атака на Кременчук. Рятувальники знайшли 28 фрагментів тіл (фото)