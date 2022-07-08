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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли власні позиції на Запоріжжі

    Окупанти обстріляли власні позиції на Запоріжжі
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок самоліквідації є не лише загиблий, а й поранені

    На Запоріжжі росіяни самі обстріляли свої позиції. Внаслідок чого загинув один окупант, повідомляє Запорізька ОВА.

    «Не так давно підрозділ РСЗВ окупанта наніс вогневе ураження своїх позицій поблизу населеного пункту Нескучне. В результаті «прицільного» вогню один окупант загинув, двоє отримали поранення. Підтверджено знищення складу боєприпасів противника», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку.

    Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські загарбники найближчим часом можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли власні позиції на Запоріжжі