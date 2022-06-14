Обстріл Львівщини: уламки ракети впали на цегельню, є постраждалі

Запускали ракету з південно-східного напрямку

Уламки ракети, яку збили над Золочевим на Львівщині, впали на цегельню – є постраждалі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Наразі відомо, про чотирьох людей, які постраждали внаслідок падіння уламків ракети, серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості», – повідомив Максим Козицький.

Голова ОВА також зазначив, що запускали ракету з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, у Львівській області над містом Золочів сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.

Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.