Херсон: окупанти почали платити зарплату працівникам виправної колонії рублями

Голова Херсонської ОВА розказав, як росіяни намагаються перевести окуповану область на рублі

Окупанти намагаються запровадити обіг російського рубля на окупованій Херсонщині. У рублях колаборанти отримують «підтримку» від окупаційної адміністрації, також працівники виправної колонії отримали у російській валюті зарплату. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута у інтерв’ю «Главкому».

«На Херсонщині гауляйтер Сальдо затвердив курс рубля, відповідно до якого у перерахунку 10 тис. російських рублів дорівнюють 5 тис. грн. Гроші дають у вигляді «підтримки» поки Херсонщину не інтегрують до Росії. Із нового: зарплату працівникам 90 виправної колонії у Херсоні виплатили рублями. Дали по 42 тис. за місяць», – зазначив чиновник.

Лагута пояснив, що жителі Херсонщини продовжують чинити спротив щодо переходу регіону в рублеву зону. Тому окупанти змушені користуватись гривнями, хоч і планували запровадити рубль на захопленій Херсонщині до 1 травня. Однак, за словами чиновника, чинити опір стає дедалі складніше, адже росіяни застосовують насильство щодо жителів області.

«Розберемо на прикладі проукраїнських мітингів. На самому початку окупації області люди масово виходили на вулиці. Наприклад, у Херсоні був день, коли вийшло близько 10 тис. містян. Однак нині цього немає. Чому? Тому що, окупанти спочатку спостерігали за цими дійствами, потім стріляли в повітря, далі гумовими кулями по людях і кидали по них світло-шумові гранати. Внаслідок чого мирні мешканці одержали травми різного ступеня важкості. Треба зрозуміти, що звичайні люди – це не армія, вони не можуть зі своїми дітьми кидатися під танки.



Те ж саме стосується запровадження рублевої зони. Днями на одну точку в Херсоні, де торгує місцевий підприємець, прийшли представники Сальдо і попередили: «Сальдо же сказал выставлять цены в рублях и в гривнах. Почему только гривна? Не будет завтра в рублях, отберём точку или магазин». Наступного дня підприємець виставив цінники у рублях та гривні. Тобто автоматом і танком вони зможуть запровадити рублеву зону. Все будуватиметься на залякуванні мешканців, які живуть під окупацією», – сказав очільник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що остаточної відповіді, чому відбулася раптова окупація південних областей України, поки немає. Щодо цього питання навіть засідала РНБО.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні.