Обстріл Львова. Садовий повідомив, куди влучили рашисти

Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці

Внаслідок ворожого обстрілу Львова у понеділок зранку, 18 квітня, є загиблі та постраждалі.

Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт – шиномонтаж. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За словами очільника міста, попередньо загинуло шестеро людей. 11 поранено, серед них одна дитина.

«Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці», – повідомив Садовий.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький проінформував, що постраждали три об‘єкти військової інфраструктури. «За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкти військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Залізничний вокзал Львова після ракетних ударів по місту у понеділок, 18 квітня, зранку відновив роботу.

Зазначимо, російські окупанти вранці 18 квітня атакували з повітря Васильків, що на Київщині.

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